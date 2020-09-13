"Динамо" заявило про втрату важливих футболістів перед матчем в Лізі чемпіонів
"Динамо" продовжує готуватися до матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти нідерландського "АЗ Алкмаара". У матчі, який відбудеться у вівторок, 15-го вересня, "Динамо" не допоможуть два основні гравці.
Кадрові втрати "Динамо"
"Динамо" повідомило офіційну інформацію про стан здоров'я Олександра Тимчика та Дениса Попова.
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Як повідомив клубному сайту головний лікар київського клубу Андрій Шморгун, у Дениса Попова ангіна. Захисник проходить лікування і пропустить 10-14 днів.
Що стосується Олександра Тимчика, який був замінений на 35-й хвилині матчу проти "Десни", оборонець отримав пошкодження привідного м'яза стегна.
Терміни відновлення будуть відомі після МРТ обстеження, яке буде проведено через 72 години після отримання травми для точності діагнозу.
Проблеми в захисті "Динамо"
З номінально центральних захисників в команді залишилися лише молоді Олександр Сирота та Ілля Забарний.
Окрім Попова, в лазареті команди перебувають Микита Бура та Артем Шабанов.
У попередніх матчах у центрі захисту грали номінально крайні захисники – Томаш Кендзьора та Віталій Миколенко.
"Динамо" – АЗ порівняльна інфографіка / 24 канал