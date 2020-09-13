"Динамо" продовжує готуватися до матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти нідерландського "АЗ Алкмаара". У матчі, який відбудеться у вівторок, 15-го вересня, "Динамо" не допоможуть два основні гравці.

Кадрові втрати "Динамо"

"Динамо" повідомило офіційну інформацію про стан здоров'я Олександра Тимчика та Дениса Попова.

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Як повідомив клубному сайту головний лікар київського клубу Андрій Шморгун, у Дениса Попова ангіна. Захисник проходить лікування і пропустить 10-14 днів.

Що стосується Олександра Тимчика, який був замінений на 35-й хвилині матчу проти "Десни", оборонець отримав пошкодження привідного м'яза стегна.

Терміни відновлення будуть відомі після МРТ обстеження, яке буде проведено через 72 години після отримання травми для точності діагнозу.

Проблеми в захисті "Динамо"

З номінально центральних захисників в команді залишилися лише молоді Олександр Сирота та Ілля Забарний.

Окрім Попова, в лазареті команди перебувають Микита Бура та Артем Шабанов.

У попередніх матчах у центрі захисту грали номінально крайні захисники – Томаш Кендзьора та Віталій Миколенко.



"Динамо" – АЗ порівняльна інфографіка / 24 канал

Матч кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" – АЗ відбудеться на НСК "Олімпійський" 15 вересня. Початок матчу о 20:00. Переможець цього матчу вийде в плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. І зіграє за право виходу в груповий етап ЛЧ проти переможця пари "Гент" (Бельгія) – "Рапід" (Австрія).