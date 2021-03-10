В четверг, 11 марта, Динамо сыграет домашний поединок против Вильярреала в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Букмекеры оценили шансы команд на победу.

Динамо – Вильярреал: перед матчем

Дела у соперника Динамо складываются не лучшим образом. Вильярреал потерпел два поражения подряд в Ла Лиге против Атлетико (0:2) и Валенсии (2:1).

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В этих поединках "желтая субмарина" лишь однажды поражала ворота, а вот пропустила аж 4 гола. Вильярреал уже в течение 8 туров не знает вкуса побед. Сейчас команда Унаи Эмери идет 7-й с 37 очками.

Ситуация Динамо во внутреннем чемпионате куда лучше. Киевляне лидируют в таблице, опережая второй Шахтер на 4 пункта. В прошлом туре подопечные Мирчи Луческу уверенно разгромили Минай (3:0).

Под вопросом участие в матче лидера "динамовцев" Виктора Цыганкова. Вроде футболист таки сможет помочь команде в важном поединке.

Динамо и Вильярреал дважды встречались на футбольном поле. Случалось это в 2005 году в 1/16 финала Кубка УЕФА (теперь Лига Европы). Тогда в первой встрече киевляне на своем поле разошлись "сухой" ничьей 0:0, а на выезде в Испании уступили сопернику 2:0.

Первый матч 1/8 финала Лиги Европы Динамо – Вильярреал состоится в Киеве 11 марта. Стартовый свисток судьи на НСК "Олимпийский" прозвучит в 19:55.

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Несмотря на то, что Динамо играет на своем поле, букмекеры отдают преимущество Вильярреалу. На победу испанцев стоит коэффициент 1,98. А вот на победу киевлян можно сделать ставку с коэффициентом 4,15. Ничья в этой встрече двух неуступчивых команд тоже не является исключением – 3,50.

Подопечным Луческу нужно делать преимущество в счете перед выездным матчем. Поэтому было бы неплохо, если бы "динамовцы" завершили матч с цифрами на табло 2:0 в свою пользу. Такой счет в противостоянии оценен в 20,00.

Эксперты склоняются к тому, что матч завершится минимальной победой "желтой субмарины" 0:1 – 6,20. На такой же счет, но в пользу украинского клуба стоит коэффициент 10,00.

Скорее всего украинские фанаты на трибунах НСК "Олимпийский" будут расстроены первым взятием ворот. Букмекеры отдают преимущество Вильярреалу в первом забитом мяче во встрече – 1,66. На то, что киевлянам первым удастся огорчить голкипера испанского клуба – 2,65. Не следует болельщикам рассчитывать и на красную карточку – 1,17.

Кто же может стать автором гола? Жерар Морено может забить гол в ворота Динамо – 2,20. Также в воротах киевлян может отличиться Пако Алькасер – 2,55.

Может забить за столичный клуб? Артем Беседин – 3,75. Если румынский специалист даст шанс Виктору Цыганкову выйти в матче, то лидер киевлян будет пытаться быть на поле максимально эффективным и стать автором гола – 3,25.