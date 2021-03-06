Испанский Вильярреал проводит неудачный период в Ла Лиге. Следующий соперник Динамо в еврокубках не знает вкуса победы уже 8 матчей подряд.

Вильярреал потерпел второе поражение подряд в Ла Лиге. Неделей ранее он на домашнем стадионе проиграл Атлетико (0:2), которое лидирует в этом сезоне в чемпионате. А уже 5 марта в жаркой борьбе уступил Валенсии на их поле (2:1).

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Неудачная серия соперника

В этих двух поединках соперник Динамо лишь однажды поражал ворота, а вот пропустил аж 4 гола. Вильярреал уже на протяжении 8 туров не знает вкуса побед.

Во встрече с Валенсией клуб Эмери мог и вообще праздновать успех. К 86-й минуте противостояния счет на табло был 0:1 в пользу гостей. Однако в течение пяти минут пропустил дважды и потерпел 5-е фиаско во внутреннем чемпионате в этом сезоне. Этот поединок стал последним для Вильярреала перед матчем с киевлянами.

Сейчас команда 49-летнего испанского наставника идет 7-й, в их активе 37 очков.

Первая встреча между киевлянами и командой Унаи Эмери в 1/8 финала Лиги Европы состоится 11 марта. Ответный матч запланирован на 18 марта.