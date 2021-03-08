Динамо – Вильярреал: где купить билеты на матч Лиги Европы и какая цена
Киевское Динамо уже 11 марта продолжит борьбу в Лиге Европы сезона-2020/2021. Столичный клуб в 1/8 финала встретится с испанским Вильярреалом. Первый матч состоится в Киеве на НСК "Олимпийский".
Источник:Пресс-служба Динамо
Поединок 1/8 финала Лиги Европы Динамо – Вильярреал в Киеве состоится со зрителями. На поединок будет реализовываться 30% билетов от вместимости арены.
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Где купить билеты
Сейчас идет продажа билетов на матч Динамо с Вильярреалом. Билеты поступили в продажу и доступны для покупки только онлайн-на сайтах Esport.in.ua и Karabas.
Стоимость доступных билетов составляет 400–800 гривен.
Поединок состоится на НСК Олимпийский в четверг, 11 марта. Начало в 19: 55.
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