Киевское Динамо уже 11 марта продолжит борьбу в Лиге Европы сезона-2020/2021. Столичный клуб в 1/8 финала встретится с испанским Вильярреалом. Первый матч состоится в Киеве на НСК "Олимпийский".

Поединок 1/8 финала Лиги Европы Динамо – Вильярреал в Киеве состоится со зрителями. На поединок будет реализовываться 30% билетов от вместимости арены.

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Где купить билеты

Сейчас идет продажа билетов на матч Динамо с Вильярреалом. Билеты поступили в продажу и доступны для покупки только онлайн-на сайтах Esport.in.ua и Karabas.

Все билеты – именные, поэтому для посещения стадиона каждый владелец билета должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и предъявить его по требованию сотрудника стадиона или правоохранительных органов.

Стоимость доступных билетов составляет 400–800 гривен.

Поединок состоится на НСК Олимпийский в четверг, 11 марта. Начало в 19: 55.