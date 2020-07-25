Капітан "Динамо" Сергій Сидорчук висловив думку щодо зміни тренера у команді. Сидорчук підтримав прихід Луческу на тренерський місток киян.

Сидорчук в інтерв'ю клубному сайту "Динамо" розповів, що оцінювати тренера – це не завдання футболістів. Втім, він сподівається, що з Луческу клуб досягне успіху.

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Усе сталося досить швидко

За словами Сергія, він не встиг усвідомити, що пішов попередній наставник, як призначили нового.

"Я не та людина, яка дає оцінку, а всього лише футболіст. Не у нашій компетенції обговорювати рішення керівництва, наше завдання виходити на поле і грати у футбол", – сказав Сергій.

Сергій припустив, що з Луческу "Динамо" прогресуватиме.

Те, що Мірча Луческу відомий і титулований тренер у Європі – це факт. Думаю, у спортивному плані ми будемо більше перемагати, рости і прогресувати,

– сказав капітан киян.

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Також Сергій прокоментував резонанс довкола призначення нового тренера. Все тому, що Луческу очолював принципового суперника "Динамо" – донецький "Шахтар".

Згоден, що подія неординарна. Думаю, кожен сприйме її по-своєму. В емоційному плані ця новина, безумовно, створила інформаційний бум і відразу викликала багато суперечок і думок, у тому числі і негативних. Але це були емоції, перш за все пов'язані з одним з попередніх місць роботи тренера,

– зазначив футболіст.

Він впевнений, що "Динамо" виграє від запрошення Луческу.

"Зараз, коли вже минуло кілька днів, якщо прибрати емоції і залишити спортивну складову, впевнений, "Динамо" тільки виграє від цього призначення. Луческу дійсно дуже довго працював у "Шахтарі", і хто краще за нього знає нашого головного і принципового конкурента зсередини? Тож цей факт тільки на руку "Динамо", в цьому кроці є серйозні плюси", – резюмував футболіст.

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Луческу очолив "Динамо"