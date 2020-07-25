"Динамо" тільки виграє від цього: капітан Сидорчук прокоментував прихід Луческу
Капітан "Динамо" Сергій Сидорчук висловив думку щодо зміни тренера у команді. Сидорчук підтримав прихід Луческу на тренерський місток киян.
Сидорчук в інтерв'ю клубному сайту "Динамо" розповів, що оцінювати тренера – це не завдання футболістів. Втім, він сподівається, що з Луческу клуб досягне успіху.
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Усе сталося досить швидко
За словами Сергія, він не встиг усвідомити, що пішов попередній наставник, як призначили нового.
"Я не та людина, яка дає оцінку, а всього лише футболіст. Не у нашій компетенції обговорювати рішення керівництва, наше завдання виходити на поле і грати у футбол", – сказав Сергій.
Сергій припустив, що з Луческу "Динамо" прогресуватиме.
Те, що Мірча Луческу відомий і титулований тренер у Європі – це факт. Думаю, у спортивному плані ми будемо більше перемагати, рости і прогресувати,
– сказав капітан киян.
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Також Сергій прокоментував резонанс довкола призначення нового тренера. Все тому, що Луческу очолював принципового суперника "Динамо" – донецький "Шахтар".
Згоден, що подія неординарна. Думаю, кожен сприйме її по-своєму. В емоційному плані ця новина, безумовно, створила інформаційний бум і відразу викликала багато суперечок і думок, у тому числі і негативних. Але це були емоції, перш за все пов'язані з одним з попередніх місць роботи тренера,
– зазначив футболіст.
Він впевнений, що "Динамо" виграє від запрошення Луческу.
"Зараз, коли вже минуло кілька днів, якщо прибрати емоції і залишити спортивну складову, впевнений, "Динамо" тільки виграє від цього призначення. Луческу дійсно дуже довго працював у "Шахтарі", і хто краще за нього знає нашого головного і принципового конкурента зсередини? Тож цей факт тільки на руку "Динамо", в цьому кроці є серйозні плюси", – резюмував футболіст.
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Луческу очолив "Динамо"
- Луческу 23 липня офіційно став 36-м тренером в історії "Динамо". Він підписав контракт на 2 роки з опцією продовження на рік.
- Зарплата Луческу в "Динамо" складатиме близько 1,2 мільйона євро на рік. За інформацією ЗМІ, "Динамо" може розірвати контракт, якщо Луческу не виконуватиме завдання на сезон.
- Помічником Луческу в "Динамо" може стати Олександр Спиридон або В'ячеслав Шевчук.
- Запрошення Луческу в Київ викликало обурення фанатів "Динамо" та легендарних футболістів клубу.