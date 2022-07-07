Новая дата встречи Николенко с бывшими

Вроде бы поединок в поддержку Украины состоится 29 июля. Киевляне как раз к этой дате проведут два матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против турецкого Фенербахче, которые запланированы на 20 и 27 июля.

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Эвертон предложил украинскому гранду провести встречу на родном "Гудисон Парк" в Ливерпуле. Все ради того, чтобы собрать для Украины как можно больше денег. "Ириски" уверены, что подобный благотворительный матч привлечет внимание британцев.

Подробности. Стартовый свисток раздастся в 19:45 по местному времени. А по Киеву это в 21:45.

Интересно, что именно английский клуб предложил динамовцам благотворительную инициативу. Ранее сообщалось, что поединок мог состояться 12 июля.

Это будет первая встреча Виталия Миколенко против своего бывшего клуба. Как раз из Динамо фланговый защитник перешел в Эвертон в первый день 2022 года.