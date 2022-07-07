Нова дата зустрічі Миколенка з колишніми

Начебто поєдинок на підтримку України відбудеться 29 липня. Кияни якраз до цієї дати проведуть два матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти турецького Фенербахче, які заплановані на 20-те та 27-ме липня.

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Евертон запропонував українському гранду провести зустріч на рідному "Гудісон Парк", що у Ліверпулі. Усе заради того, щоб зібрати для України якомога більше грошей. "Іриски" упевнені, що такий благодійний матч приверне увагу британців.

Деталі. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за місцевим часом. А за Києвом, це о 21:45.

Цікаво, що саме англійський клуб запропонував динамівцям таку благодійну ініціативу. Раніше повідомлялось, що поєдинок міг відбутись 12 липня.

Це буде перша зустріч Віталія Миколенка проти свого вже колишнього клубу. Як раз із Динамо фланговий захисник перейшов в Евертон у перший день 2022 року.