Третий поединок перед Лигой чемпионов

Французский Лион будет третьим спарринг-партнером по подготовке динамовцев к новому сезону. Перед этим подопечные Мирчи Луческу сыграют два благотворительных поединка против швейцарских клубов.

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26-го июня Динамо встретится с второлиговым Ивердоном Спорт, а уже 29-го проведет матч против Лозанна Спорт. Уже в июле киевский клуб померяется силами с французским грандом. По информации издания, игра с Лионом намечена на 12 июля и состоится на стадионе "Рожон".

По итогам прошлого сезона Лион занял лишь 8 место в турнирной таблице Лиги 1. За 38 туров французы заработали 61 пункт.

Напомним, что 16 июня команда собралась в Киеве, чтобы 17 – 18 июня пройти медицинское освидетельствование. После этого подопечные румынского тренера проведут небольшой тренировочный сбор в столице Украины.

22 июня динамовцы выезжают в Румынию, а уже через два дня отправляются в Швейцарию. Футболисты, игравшие за сборную Украины в отборе ЧМ-2022 и Лиге наций, присоединятся к команде несколько позже. Сборники приедут 25 – 28 июня прямо в Швейцарию.

Динамо уже играло против Лиона

Судьба дважды возводила эти клубы на футбольном поле. Это было еще в далеком 2006-м, когда жребий построил их в групповом раунде Лиги чемпионов.

В двух матчах киевляне уступили. Дома потерпели разгромное поражение – 0:3, а на выезде снова минимально проиграли французам (1:0). Украинский клуб не забил сопернику ни одного гола.

К слову. Эти поединки будут предшествовать старту в Лиге чемпионов. 19 – 20 июля Динамо сыграет во втором квалификационном раунде против турецкого Фенербахче.