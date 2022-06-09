Поддержка английского клуба

Владелец Эвертона Фархад Мошири в открытом письме болельщикам сообщил, что английский клуб предложил Динамо сыграть товарищеский матч на "Гудисон-Парк". Все вырученные средства будут направлены на помощь Украине.

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"Мы не можем забыть о бесчинстве, которое ежедневно происходит в Украине. Реакция болельщиков, игроков и руководства Эвертона и их поддержка Виталия Миколенко, его страны и людей, до сих пор страдающих этим нечеловеческим нападением, были искренними и действительно удивительными.

Клуб уже внес важный вклад. Я могу подтвердить, что мы предложили Динамо провести товарищеский матч на Гудисон-Парк для сбора дополнительных средств на поддержку украинцев. Подробности будут в ближайшее время", – говорится в сообщении.

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