Среди всех клубов, которые выступают в высших европейских футбольных чемпионатах, меньше всего голов в свои ворота в текущем сезоне пропустил амстердамский Аякс – всего 5 на данный момент.
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На втором месте неожиданно оказалось киевское Динамо, которое в поединках УПЛ пропустило всего 9 голов.
Замыкает главенствующую пятерку греческий Олимпиакос (11 пропущенных голов), лиссабонский Спортинг (13 голов) и Манчестер Сити (14 голов).
Что известно о Динамо сейчас
- Киевляне являются действующим чемпионом Украины. На данный момент Динамо занимает второе место в УПЛ, отставая от Шахтера на 2 пункта.
- На турецких сборах "бело-синие" разгромили болгарский Лудогорец (4:1), обыграли сербский клуб Чукарички (3:2), сыграли вничью с болгарским Левски (1:1), одолели черногорский Рудар (1:0), также минимально победили Динамо Тбилиси (1:0) и в заключение разгромили Широки Бриег (4:1) из Боснии и Герцеговины.