Среди всех клубов, которые выступают в высших европейских футбольных чемпионатах, меньше всего голов в свои ворота в текущем сезоне пропустил амстердамский Аякс – всего 5 на данный момент.

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На втором месте неожиданно оказалось киевское Динамо, которое в поединках УПЛ пропустило всего 9 голов.

Замыкает главенствующую пятерку греческий Олимпиакос (11 пропущенных голов), лиссабонский Спортинг (13 голов) и Манчестер Сити (14 голов).

Что известно о Динамо сейчас