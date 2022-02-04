Левски – Динамо 1:1
Голы: Костадинов, 76 – Буяльский, 32
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В середине первого тайма Динамо сумело нанести первый удар в ворота Левски, который сразу же закончился голом. Антюх с правого фланга выдал пас Буяльскому на восемь метров, а тот развел голкипера болгар с мячом по разным углам, ударив в противоход.
Видео гола Буяльского
На 76-й минуте Костадинов обокрал Бражко, сам прошел с центра поля до ворот Динамо и пробил мимо Бойко. Этот гол стал последним в этом поединке.
- Первый зимний сбор Динамо провело в Испании с 17-го по 27 января. На второй сбор киевляне отправились в Турцию, где будут находиться с 31 января до 10 февраля.
- За зимние сборы Динамо провело следующие спарринги: Атлетико Пульпиленьо (4:0), Расинг Унион (4:0), Реал Мурсия (3:1), Будё-Глимт (1:1), Лудогорец (4:1), Чукарички (3:2).