Динамо – Широки Бриег 4:1

Голы: Шапаренко, 15 (п), 80, Гармаш, 34, Ванат, 47 – Мужан, 68 (п)

Динамовцы провели свой последний спарринг на тренировочных сборах в Турции. Киевляне противостояли чемпиону Боснии и Герцеговины, который не дал достойного боя подопечным Мирчи Луческу, сообщает 24 канал.

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Первого гола в матче пришлось ждать 15 минут. Боснийцы сфолили в собственной штрафной, что привело к пенальти в их владение. Пробивать 11-метровый взялся Шапаренко, который имел на руке капитанскую повязку, и легко переиграл голкипера соперника – 1:0.

Еще до перерыва киевляне удвоили свое преимущество. Настоящий гол-красавец удался Гармашу. "Бело-синие" получили право на штрафной с дальнего расстояния, но не смогли его удачно разыграть. Защитник запустил "свечу" в собственной штрафной, которую подобрал динамовец и ударом слета красиво забросил мяч за шиворот вратарю – 2:0.

Добивание соперника

Сразу после отдыха мяч в третий раз побывал в сетке ворот гостей. Ванат удачно сыграл на добивании после дальнего удара от Цыганкова – 3:0.

Боснийцам удалось отквитать один гол. Мужан реализовал пенальти – 3:1.

Однако точку в матче поставили футболисты Динамо. Шапаренко оформил дубль.

В итоге – 4:1 убедительная победа динамовцев.

Вниманию. Все голы Динамо в этом матче можно посмотреть по ссылке.