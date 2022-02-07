Динамо – Рудар 1:0
Гол: Витиньо, 84
К слову Динамо не смогло обыграть болгарского середняка на сборе в Турции
Победу футболистам Динамо принес единственный гол в матче бразильского легионера Витиньо, сообщает 24 канал.
Атакующий полузащитник отметился голом в воротах седьмой команды чемпионата Черногории на 84-й минуте. Для Витиньо это уже 4-й гол за Динамо на зимних сборах
Бразилец забил мяч после паса Виталия Буяльского и эффектного пропуска мяча от Бановича.
Смотрите видео гола Витиньо
Результаты Динамо на зимних сборах
- Динамо – Расинг Люксембург 4:0
- Мурсия – Динамо 1: 3
- Динамо – Буде/Глимт 1:1
- Динамо – Лудогорец 4:1
- Чукарички – Динамо 2:3
- Левски – Динамо 1:1