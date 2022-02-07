Динамо – Рудар 1:0

Гол: Витиньо, 84

К слову Динамо не смогло обыграть болгарского середняка на сборе в Турции

Победу футболистам Динамо принес единственный гол в матче бразильского легионера Витиньо, сообщает 24 канал.

Атакующий полузащитник отметился голом в воротах седьмой команды чемпионата Черногории на 84-й минуте. Для Витиньо это уже 4-й гол за Динамо на зимних сборах

Бразилец забил мяч после паса Виталия Буяльского и эффектного пропуска мяча от Бановича.

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Результаты Динамо на зимних сборах