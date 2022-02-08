Динамо Тбилиси – Динамо Киев 0:1

Гол: Кулач, 21

Смотрите также Неудержимый Витиньо принес Динамо очередную победу на сборах: видео эффектной атаки

Единственный гол в матче забил нападающий киевлян Владислав Кулач, сообщает 24 канал. Лучший бомбардир УПЛ сезона-2020/2021 отличился на 21-й минуте игры.

Динамо проводило позиционную атаку и грузины только со второй попытки выбили мяч из собственной штрафной, но неудачно. Мяч оказался у Виталия Буяльского, который отпасовал на Кулача.

Нападающий мощно пробил в касание и не оставил шансов голкиперу.

Смотрите видео гола Кулача

Перед возобновлением сезона-2021/2022 Динамо сыграло уже 8 матчей. Киевляне одержали 6 побед и дважды сыграли вничью.

Последняя игра Динамо