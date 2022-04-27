Безумная поддержка в Германии

35 тысяч болельщиков посетило благотворительный матч, который состоялся на домашней арене дортмундской Боруссии. Благодаря такой поддержке Динамо удалось выручить не менее 400 тысяч евро.

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Все средства пойдут на нужды украинского народа, беженцев, вынужденно покинувших родной дом из-за войны.

Отметим, очень теплую атмосферу на трибунах – сине-желтые флаги, украинские веночки на волосах женщин, рекламные щиты в цветах флага Украины.



Мощная поддержка на трибунах в Дортмунде / Фото Динамо

Перед матчем фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина исполнила гимн Украины, что придало атмосфере еще большую чувственность.

Футболисты Динамо вышли на поле в футболках в поддержку Мариуполя, который продолжают блокировать кафиры. Более 100 тысяч мирных украинцев находятся на грани жизни и смерти.

К слову, благотворительный матч завершился победой киевлян со счетом 2:3. Дортмундский клуб привлек в поединке своих главных звезд Эрлинга Голанда, Марко Ройса и других игроков.

К слову. 26 апреля Шахтер отчитался за средства, вырученные за два благотворительных поединка. "Горнякам" удалось собрать 8,2 миллиона гривен.