Результат благотворительных матчей

Шахтер отчитался за два благотворительных матча – против Олимпиакоса (1:0) и Фенербахче (1:0). За эти две игры донецкому клубу удалось собрать 8,2 миллионов гривен.

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Сумма за игру против греческой команды была известна еще раньше – 3 миллиона гривен. Теперь "горняки" обнародовали вырученные деньги за матч против Фенербахче. Благодаря встрече удалось собрать 5 миллионов гривен.

Все средства будут переданы украинским гражданам и медикам. Вырученные деньги также будут направлены на помощь пострадавшим от войны детям.

По словам генерального директора Шахтера Сергея Палкина, деньги за матч против Олимпиакоса ушли на закупку военных аптечек.

Отметим, что 25 апреля "горняки" провели третью встречу. На этот раз дончанам удалось праздновать победу над турецким Антальяспором (1:2).

К слову. Следующий благотворительный матч Шахтер сыграет 1 мая против хорватского Хайдука.