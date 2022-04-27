Футбольные звезды вместе с украинским народом

Звездный форвард "шмелей" начал благотворительный матч со стартовой 11-ки. Эрлинг Голанд отыграл против Динамо всего 30 минут и был заменен в первом тайме.

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После поединка, закончившегося волевой победой Динамо со счетом 2:3, футболист Боруссии поддержал Украину. На своей странице в инстаграмме Голанд выставил предматчевое фото и заявил, что эта встреча была больше, чем просто игра в футбол, намекнув на благотворительные цели поединка.

Больше, чем игра,

– подписал фото норвежец.

Интересно, что символическое первое прикосновение в матче сделал мальчик из Украины, которому удалось выбраться из-под обстрелов. Голланд мило подмигнул украинцу, чтобы тот отдал пас именно на него. Что и сделал юноша. Эрлинг в ответ показал, что тот исполнил отличный пас, указав пальцем слово "класс", похлопав парню.

К слову. Следующий благотворительный матч Динамо проведет 28 апреля против загребского Динамо.