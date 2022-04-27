Шалена підтримка у Німеччині

35 тисячі уболівальників відвідало благодійний матч, який відбувся на домашній арені дортмундської Боруссії. Завдяки такій підтримці Динамо вдалось виручити щонайменше 400 тисяч євро.

Дивіться також Більше, ніж гра: зірка Боруссії Голанд підтримав Україну після матчу з Динамо

Усі кошти підуть на потреби українського народу, біженців, які вимушено покинули рідну домівку через війну.

Відзначимо, дуже теплу атмосферу на трибунах – синьо-жовті прапори, українські віночки на волоссі жінок, рекламні щити у кольорах стяга України.



Потужна підтримка на трибунах у Дортмунді / ​Фото Динамо

Перед матчем фронтвумен групи The Hardkiss Юлія Саніна виконала гімн України, що додало атмосфері ще більшої чуттєвості.

Футболісти Динамо вийшли на поле у футболках на підтримку Маріуполя, який продовжують блокувати окупанти. Понад 100 тисяч мирних українців перебувають на межі життя та смерті.

До слова, благодійний матч закінчився перемогою киян із рахунком 2:3. Дортмундський клуб залучив у поєдинку своїх основних зірок Ерлінга Голанда, Марко Ройса та інших гравців.

До слова. 26 квітня Шахтар відзвітувався за кошти, які були виручені за два благодійні поєдинки. "Гірникам" вдалось зібрати 8,2 мільйона гривень.