"Динамо" отправит Михайличенко в отставку в конце сезона – СМИ
Алексей Михайличенко покинет тренерский пост в "Динамо" после завершения сезона 2019/20.
По информации ТК "Медиа", в киевском клубе уже приняли такое решение. Президент "Динамо" Игорь Суркис заинтересован в приглашении иностранного тренера.
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При этом Михайличенко останется в клубе и займет пост в руководстве. До назначения главным тренером специалист работал спортивным директором киевлян.
Карьера Михайличенко в "Динамо"
56-летний специалист уже руководил командой в период с 2002-го по 2004 год, а также в 2012-м году.
Кроме того, Алексей Михайличенко за свою карьеру успел потренировать молодежную команду Динамо, молодежную сборную Украины и взрослую сборную Украины. До назначения на должность главного тренера занимал должность спортивного директора клуба.
Действительно ли "Динамо" хочет сменить тренера
- В воскресенье, 31-го мая, "Динамо" проиграло "Шахтеру" (3:1) в рамках чемпионата Украины.
- На следующий день появилась информация, что якобы клуб ищет нового тренера.
- Сообщалось, что сам Михайличенко не хочет оставаться тренером киевлян.
- Среди кандидатов называли Юрия Семина, который недавно покинул "Локомотив".
- Россиянин заявил, что не получал предложение от "Динамо", но готов его рассмотреть, если оно поступит.
- В турецкой прессе появилась информация, якобы Эрол Булут может возглавить "Динамо". Но эти слухи быстро опровергли.
- Относительно Сергея Реброва, то у украинского тренера действующий контракт с венгерским "Ференцварошем".