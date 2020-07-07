Алексей Михайличенко покинет тренерский пост в "Динамо" после завершения сезона 2019/20.

По информации ТК "Медиа", в киевском клубе уже приняли такое решение. Президент "Динамо" Игорь Суркис заинтересован в приглашении иностранного тренера.

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При этом Михайличенко останется в клубе и займет пост в руководстве. До назначения главным тренером специалист работал спортивным директором киевлян.

Карьера Михайличенко в "Динамо"

56-летний специалист уже руководил командой в период с 2002-го по 2004 год, а также в 2012-м году.

Кроме того, Алексей Михайличенко за свою карьеру успел потренировать молодежную команду Динамо, молодежную сборную Украины и взрослую сборную Украины. До назначения на должность главного тренера занимал должность спортивного директора клуба.

Действительно ли "Динамо" хочет сменить тренера