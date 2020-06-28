"Ференцварош" второй раз подряд стал чемпионом Венгрии. Будапештскому клубу удалось завоевать два титула под руководством украинского тренера Сергея Реброва.

Празднование "Ференцвароша"

В 33 туре чемпионата Венгрии "фради" одолели "Мезекевешд-Жори" (1:0), после чего были награждены золотыми медалями. Об этом сообщает 24 канал.

Кстати "Шахтер" продал футболиста в "Ференцварош"

Если в других лигах чемпионов награждали скромно и без фанатов, то в Венгрии праздник футбола просто-таки бурлил.

Украинские Игорь Харатин и Александр Зубков вместе с партнерами по команде после награждения пошли праздновать с болельщиками.

В Венгрии разрешено посещать матчи ограниченному количеству зрителей.

Празднование продолжилось в подтрибунном помещении, где команда Реброва устроила вечеринку с алкоголем.

Также чемпионство "Ференцвароша" отпраздновали прекрасными фейерверками.

В следующем сезоне "Ференцварош" вновь будет выступать в квалификации Лиги чемпионов. В прошлом году команду Сергея Реброва остановило загребское "Динамо".