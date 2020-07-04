Футболист "Шахтера" Эдуард Соболь выступает в бельгийском "Брюгге" на правах аренды. Украинец признался, что хочет перейти в топ-чемпионат и исключает возможность возвращения в Украину.

Приоритет – топ-5 лиг Европы

В интервью "Футбол 1/2/3" футболист сборной Украины выразил желание остаться выступать в Европе.

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"За чемпионатом Украины слежу, но не планирую возвращаться. Хочется оставаться в Европе. Есть желание постараться попасть в чемпионат из топ-5. Это не легко. Нужно проявить себя в Бельгии. Это тоже очень сильный чемпионат", – заявил Эдуард.

"Брюгге" и "Шахтер" недавно договорились о продлении арендного соглашения Соболя. Впрочем, бельгийцы имеют право выкупа.

Я не расстроился, что "Шахтер" не продал меня. У меня была цель – оставаться в "Брюгге" как можно дольше. Я не углублялся в переговоры между клубами. "Брюгге" стремился меня оставить. Видимо, клубы пришли к лучшему решению. Мне приятно слышать, что "Брюгге" на меня рассчитывает,

– сказал украинец.

Соболь говорит, что вернется в "Шахтер", если "Брюгге" не согласится выкупить его контракт.

Также Эдуард рассказал об интересе клубов английской Премьер-лиги (АПЛ).

"Я читал об интересе с АПЛ из новостей. Конкретики не было. Естественно, хочется играть в Англии, к этому нужно стремиться. Если будет предложение, я бы согласился", – отметил Соболь.

Статистика Соболя

Эдуард присоединился к "Брюгге" летом 2019 года и стал игроком основного состава. За бельгийцев Эдуард сыграл 36 матчей и отдал 4 результативные передачи.

В этом сезоне Эдуард вместе с "Брюгге" стал чемпионом Бельгии.

Соболь – игрок сборной Украины, за которую провел 12 матчей.