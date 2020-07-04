Матч 29-го тура украинской Премьер-лиги между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером" на НСК "Олимпийский" в столице Украины начался с неожиданности.

Рефери Виталий Романов вынужден был приостановить игру, поскольку в штрафную "горняков" что-то упало. Об этом сообщает "Главком".

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"Что-то" – это были сброшенные с дрона игрушечные совы, которых ловко убрали вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин и бразильский легионер Витао.

Пока неизвестно, кто именно был инициатором акции, но есть подозрение, что сов на поле сбросили динамовские ультрас.

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