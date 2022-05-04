Динамо продолжает сбор средств для Украины: онлайн-трансляция матча против Базеля

Киевское Динамо 4 мая сыграет очередной матч в благотворительном турне в поддержку Украины. Поединок против швейцарского Базеля можно посмотреть прямо на сайте 24 канала.

Вояж в живописную Швейцарию

Встреча состоится в Швейцарии. Стартовый свисток главного судьи раздастся в 20:00 по киевскому времени.

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Для сборников этот матч станет последним в футболке Динамо перед вояжем в сборную Украины, которая уже приступила к подготовке в Словении к игре плей-офф отбора чемпионата мира-2022 против Шотландии.

Базель не чужой соперник для Динамо. В прошлом "бело-синие" трижды выходили на футбольное поле против швейцарского оппонента. Два поединка заканчивались в пользу Базеля, а в одной встрече победу праздновали киевляне.

Базель – Динамо: онлайн-трансляция благотворительного матча

Как Динамо игрой в футбол собирает деньги для Украины

Для Динамо этот поединок станет уже шестым в благотворительном турне в поддержку Украины. До этого столичный клуб еще не потерпел ни одного поражения. В первых двух стартовых встречах киевляне уверенно обыграли польскую Легию и турецкий Галатасарай. В обоих случаях были зафиксированы идентичные счета – 1:3 в пользу подопечных Мирчи Луческу.

В третьем матче победная серия прервалась, а оборвал ее румынский ЧФР Клуж. Команды расписали безголевую мировую (0:0).

26 апреля Динамо ждал самый грозный соперник – дортмундская Боруссия, подошедшая к этому матчу с большой ответственностью. За "шмелей" сыграли главные звезды команды – Марко Ройс и Эрлинг Голланд. Однако даже они не стали препятствием для киевлян, подаривших своим фанатам победу со счетом 2:3.

После поединка звездный нападающий дортмундского клуба Эрлинг Голланд изложил пост в своей инстаграмме. В нем футболист отметил всю цену такого благотворительного матча, назвав эту игру больше, чем просто футболом.

Уже через два дня чемпион Украины сыграл в Загребе против местного Динамо. В динамовском дерби команды показали характер и расписали боевую ничью – 2:2.

Благодаря такой активности киевскому Динамо удалось собрать 22 миллиона гривен. Все вырученные средства пойдут на нужды украинского народа, продолжающего страдать от агрессии оккупантов.