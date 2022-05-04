Вояж у мальовничу Швейцарію

Зустріч відбудеться у Швейцарії. Стартовий свисток головного судді пролунає о 20:00 за київським часом.

До теми Динамо зібрало 22 мільйони гривень у благодійному турне для України

Для збірників цей матч стане останнім у футболці Динамо перед вояжем у збірну України, яка вже розпочала підготовку у Словенії до гри плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 проти Шотландії.

Базель не чужий суперник для Динамо. У минулому "біло-сині" тричі виходили на футбольне поле проти швейцарського опонента. Два поєдинки закінчувались на користь Базеля, а в одній зусрічі перемогу святкували кияни.

Базель – Динамо: онлайн- трансляція благодійного матчу

Як Динамо грою у футбол збирає гроші для України

Для Динамо цей поєдинок стане вже шостим у благодійному турне на підтримку України. До цього столичний клуб ще не зазнав жодної поразки. У перших двох стартових зустрічах кияни впевнено обіграли польську Легію та турецький Галатасарай. В обох випадках були зафіксовані ідентичні рахунки – 1:3 на користь підопічних Мірчі Луческу.

У третьому матчі переможна серія перервалась, а обірвав її румунський ЧФР Клуж. Команди розписали безгольову мирову (0:0).

26 квітня на Динамо чекав найгрізніший суперник – дортмундська Боруссія, яка підійшла до цього матчу з великою відповідальністю. За "джмелів" зіграли головні зірки команди – Марко Ройс та Ерлінг Голанд. Однак навіть вони не стали перешкодою для киян, які подарували своїм фанатам перемогу з рахунком 2:3.

Деталі. Після поєдинку зірковий нападник дортмундського клубу Ерлінг Голанд виклав пост у своєму інстаграмі. У ньому футболіст зазначив усю ціну такого благодійного матчу, назвавши цю гру більше, ніж просто футболом.

Вже через два дні чемпіон України зіграв у Загребі проти місцевого Динамо. У динамівському дербі команди показали характер та розписали бойову нічию – 2:2.

Завдяки такій активності київському Динамо вдалось зібрали аж 22 мільйони гривень. Усі виручені кошти підуть на потреби українського народу, який продовжує страждати від агресії окупантів.