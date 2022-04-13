Легия – Динамо Киев 1:3

Голы: Стржалек, 54 – Буяльский 3, Беседин 56, 70.

В рамках благотворительного турне в помощь пострадавшим от военной агрессии России жителям Украины Динамо сыграло против Легии, пишет 24 канал.

Читайте также Орбан просто продался Путину, – легенда Динамо раскритиковало правительство Венгрии

Киевляне, несмотря на полное отсутствие практики, обыграли польскую Легию со счетом 3:1.

В начале поединка подопечные Мирчи Луческу вырвались вперед. Забитым мячом отличился Буяльский. Виталий свалился на колени и обратился руками к небу.

Во втором тайме поляки сравняли счет. На 54-й минуте матча Стржалек успешно пробил в ворота киевлян. Победный дубль оформил Артем Беседин, после нового года вернувшийся на поле после травмы колена, полученной на Евро-2020.

За варшавскую команду сыграл украинский Игорь Харатин, которому партнеры доверили капитанскую повязку. Также в старте Легии вышел Йоэль Абу Ханна, выступавший раньше луганской Зари.

Словенец Беньямин Вербич, арендованный Легией у Динамо, символически сыграл за каждую из команд.

В следующем поединке Динамо сыграет против турецкого Галатасарая. Матч намечен на 14 апреля.

Легия – Динамо: обзор матча