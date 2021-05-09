Потрясающий гол Шапаренко
Во втором тайме матча против Колоса Динамо заработало опасный стандарт перед штрафной хозяев поля. Штрафной решил выполнить Шапаренко.
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Николай перебросил стенку и эффектным ударом поразил верхний угол. Голкипер Колоса Евгений Волынец не смог отбить мяч.
Смотрите видео гола Шапаренко
- Гол Николая оказался вторым в матче. Счет в игре в первом тайме открыл Денис Гармаш. Динамо же победило 3:0. Третий мяч за "бело-синих" забил Виталий Миколенко.