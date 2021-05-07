Усиление перед финалом

Если Динамо в чемпионате Украины уже решило все вопросы, то в Кубке Украины киевлянам остался один шаг. Уже 13 мая команда Мирчи Луческу в Тернополе сыграет против луганской Зари.

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Клубные врачи Динамо делают все возможное, чтобы ранее травмированные Владимир Шепелев и Александр Андриевский смогли помочь команде в решающем матче. Динамовцы имеют шансы сыграть в финале.

Напомним, что футболисты пропустили несколько прошедших поединков из-за повреждений. У Андриевского повреждена боковая связка колена. Из-за этого он не играл против полтавской Ворсклы. А Шепелев травмировал спину как раз в поединке в Полтаве.

Даже появилась информация, что игроки могут пропустить подготовку сборной Украины к Евро-2020 в Харькове, где подопечные Андрея Шевченко проведут три контрольных спарринга.