Підсилення перед фіналом

Якщо Динамо у чемпіонаті України вже вирішило усі питання, то у Кубку України киянам залишився один крок. Вже 13 травня команда Мірчі Луческу у Тернополі зіграє проти луганської Зорі.

Варте уваги Динамо передало гуманітарну допомогу раненим бійцям ООС у військовий госпіталь

Клубні лікарі Динамо роблять усе можливе, щоб раніше травмовані Володимир Шепелєв та Олександр Андрієвський змогли допомогти команді у вирішальному матчі. Динамівці мають шанси зіграти у фіналі.

Нагадаємо, що футболісти пропустили декілька минулих поєдинків через пошкодження. В Андрієвського пошкоджена бокова зв'язка коліна. Через це він не грав проти полтавської Ворскли. А Шепелєв травмував спину якраз у поєдинку у Полтаві.

Навіть з'явилась інформація, що гравці можуть пропустити підготовку збірної України у Харкові до Євро-2020. Де підопічні Андрія Шевченка проведуть три контрольні спаринги.