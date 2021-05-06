Инициатива о передаче помощи военным принадлежала президенту Динамо Игорю Суркису. "К сожалению, потребность в моральной и материальной поддержке не уменьшается – на востоке Украины продолжаются военные действия, а значит в госпитале все еще нужны медикаменты, продукты, одежда, средства личной гигиены и другие предметы первой необходимости". Так объяснили этот поступок в Динамо.

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Кроме одежды, еды и обуви, в госпиталь привезли также персональные подарки, мячи и флаги с автографами.

В Динамо заявили, что в следующий раз постараются привезти в госпиталь и завоеванные кубки. В этом сезоне Динамо выиграло Суперкубок Украины и стало чемпионом. А 13 мая сыграет с луганской Зарей в финале Кубка Украины.

"Эти трофеи не только команда выигрывает, но и болельщики имеют отношение к этому. Ребята, которые защищают нас на фронте, проходят реабилитацию, они также наши болельщики, поэтому они имеют право увидеть трофеи и прикоснуться к ним. Дай Бог это поможет бойцам как можно скорее выздороветь", – рассказал президент фан-клуба Динамо Сергей Михайленко.