"Динамо" получило результаты тестов на COVID-19: состоится ли матч с "Барселоной"
Киевское "Динамо" получило результаты повторных тестов на COVID-19. Украинская команда вынужденно прошла повторное тестирование из-за вспышки коронавирус в клубе.
"Динамо" 3-го ноября сообщает, что игроки и персонал первой команды сдали обязательные тесты на COVID-19 в сертифицированной УЕФА лаборатории.
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Все тесты членов делегации оказались отрицательными, поэтому коронавирус не помешает проведению поединка против "Барселоны".
Кадровые проблемы "Динамо"
У "Динамо" огромные проблемы с составом перед матчем.
В Испании точно не сыграют травмированные Никита Бурда, Александр Тимчик и Владимир Костевич.
Также дисквалифицирован до декабря 2020 года Артем Беседин и удаленный в поединке с "Ференцварошем" Сергей Сидорчук.
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Еще поединок пропустит целая группа игроков, заразившихся коронавирусом:
- Денис Бойко
- Георгий Бущан
- Денис Гармаш
- Миккель Дуелунд
- Александр Караваев
- Виталий Миколенко
- Георгий Цитаишвили
- Николай Шапаренко
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