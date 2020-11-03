Киевское "Динамо" получило результаты повторных тестов на COVID-19. Украинская команда вынужденно прошла повторное тестирование из-за вспышки коронавирус в клубе.

"Динамо" 3-го ноября сообщает, что игроки и персонал первой команды сдали обязательные тесты на COVID-19 в сертифицированной УЕФА лаборатории.

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Все тесты членов делегации оказались отрицательными, поэтому коронавирус не помешает проведению поединка против "Барселоны".

Матч "Барселона" – "Динамо" состоится в среду, 4-го ноября в столице Каталонии, начало в 22.00.

Кадровые проблемы "Динамо"

У "Динамо" огромные проблемы с составом перед матчем.

В Испании точно не сыграют травмированные Никита Бурда, Александр Тимчик и Владимир Костевич.

Также дисквалифицирован до декабря 2020 года Артем Беседин и удаленный в поединке с "Ференцварошем" Сергей Сидорчук.

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Еще поединок пропустит целая группа игроков, заразившихся коронавирусом: