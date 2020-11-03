Київське "Динамо" отримало результати повторних тестів на COVID-19. Українська команда вимушено пройшла повторне тестування через спалах коронавірусу у клубі.

"Динамо" 3-го листопада повідомляє, що гравці та персонал першої команди здали обов'язкові тести на COVID-19 у сертифікованій УЄФА лабораторії.

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Усі тести членів делегації виявилися негативними, тож коронавірус не перешкодить проведенню поєдинку проти "Барселони".

Матч "Барселона" – "Динамо" відбудеться у середу, 4-го листопада у столиці Каталонії, початок о 22.00.

Кадрові проблеми "Динамо"

У "Динамо" величезні проблеми зі складом перед матчем.

В Іспанії точно не зіграють травмовані Микита Бурда, Олександр Тимчик та Володимир Костевич.

Також дискваліфікований до грудня 2020 року Артем Бєсєдін і вилучений у поєдинку з "Ференцварошем" Сергій Сидорчук.

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Ще поєдинок пропустить ціла група гравців, які заразилися коронавірусом: