"Динамо" отримало результати тестів на COVID-19: чи відбудеться матч з "Барселоною"
Київське "Динамо" отримало результати повторних тестів на COVID-19. Українська команда вимушено пройшла повторне тестування через спалах коронавірусу у клубі.
"Динамо" 3-го листопада повідомляє, що гравці та персонал першої команди здали обов'язкові тести на COVID-19 у сертифікованій УЄФА лабораторії.
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Усі тести членів делегації виявилися негативними, тож коронавірус не перешкодить проведенню поєдинку проти "Барселони".
Кадрові проблеми "Динамо"
У "Динамо" величезні проблеми зі складом перед матчем.
В Іспанії точно не зіграють травмовані Микита Бурда, Олександр Тимчик та Володимир Костевич.
Також дискваліфікований до грудня 2020 року Артем Бєсєдін і вилучений у поєдинку з "Ференцварошем" Сергій Сидорчук.
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Ще поєдинок пропустить ціла група гравців, які заразилися коронавірусом:
- Денис Бойко
- Георгій Бущан
- Денис Гармаш
- Міккель Дуелунд
- Олександр Караваєв
- Віталій Миколенко
- Георгій Цитаїшвілі
- Микола Шапаренко
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