Луческу воссоединится с командой

"Мистер" с первых дней войны у Украины покинул страну и вернулся в родную Румынию. Теперь динамовцы могут воссоединиться с наставником.

Стоит узнать "Остановим войну": Динамо проведет благотворительные матчи с топ-клубами Европы

Киевская команда отправилась в Бухарест, где будет тренироваться под руководством главного тренера. Сообщается, что динамовцы прилетят в столицу Румынии поздно вечером 1 апреля.

Отметим, что киевляне во время военных действий базировались в Дрогобыче Львовской области. С командой не было только капитана Сергея Сидорчука, который недавно в четвертый раз стал отцом. Футболисты даже успели навестить раненых украинских военных в одном из местных госпиталей и сделать подарки нашим защитникам.

1 апреля появилась информация, что чемпион Украины проведет ряд благотворительных матчей против ведущих клубов Европы. Вырученные средства за эти поединки пойдут на нужды украинцев, пострадавших от нападения России. Среди соперников следует выделить Барселону, Милан, ПСЖ, Бенфику и дортмундскую Боруссию.