Временно приютили футболистов и работников Динамо в Дрогобыче – 75-тысячном городе Львовской области, расположенном в 50 с небольшим километрами от польской границы.

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"Мы благодарны руководству Дрогобычского общества, ведь мы попробовали несколько полей для тренировок, и именно в Дрогобыче нам максимально подошли условия", – говорится в заявлении Динамо.



Динамо в Дрогобыче / Фото Дрогобычский городской совет

Глава Дрогобычской городской общины лично поздравил киевский клуб и футболистов. Они же вручили футболки с автографами и подписали мячи молодым футболистам Дрогобыччины.

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Динамо в Дрогобыче / Фото Дрогобычский городской совет