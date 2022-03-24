Маленький казак
Капитан "бело-синих" поделился радостным известием на своей странице в инстаграмме. Сергей Сидорчук в четвертый раз стал отцом.
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Полузащитник Динамо выложил в сторону руку новорожденного первенца с трогательными словами. Отметим, что игрок уже счастливый отец двух дочерей и сына.
Добро пожаловать в этот мир, казаче. Наш маленький украинец,
– написал футболист.
Сидорчук встретил начало войны в Украине. После чего динамовец вместе с семьей уехал в Румынию.
Пополнение в семье Сидорчука / Скриншот из инстаграмма футболиста
- 30-летний полузащитник выступает за "Динамо" с 2013 года.
- В сезоне-2021/2022 успел сыграть 23 матча, в которых забил 2 гола и сделал такое же количество результативных передач.
- В СМИ летали слухи, что Сидорчук пополнит румынское Стяуа. Футболист уже опроверг слухи об уходе из Динамо.