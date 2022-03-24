Маленький казак

Капитан "бело-синих" поделился радостным известием на своей странице в инстаграмме. Сергей Сидорчук в четвертый раз стал отцом.

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Полузащитник Динамо выложил в сторону руку новорожденного первенца с трогательными словами. Отметим, что игрок уже счастливый отец двух дочерей и сына.

Добро пожаловать в этот мир, казаче. Наш маленький украинец,

– написал футболист.

Сидорчук встретил начало войны в Украине. После чего динамовец вместе с семьей уехал в Румынию.



Пополнение в семье Сидорчука / Скриншот из инстаграмма футболиста