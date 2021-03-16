Делегация киевского Динамо 16 марта взяла курс на Испанию. Уже 18 марта киевлян ожидает ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против Вильярреала.

Без Суркисов, но с депутатами ОПЗЖ

В составе делегации команды не было президента столичного клуба Игоря Суркиса и его брата Григория Суркиса.

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В то же время, команду в Испании на выездном матче решили поддержать некоторые депутаты: Сергей Левочкин, Александр Плужник и Александр Пузанов (все три представляют ОПЗЖ).

Обратите внимание! Поединок состоится в Вильярреале 18 марта и начнется в 22:00.

Динамо – Вильярреал: коротко о первом матче