Динамо отправилось на матч Лиги Европы с депутатами ОПЗЖ
Делегация киевского Динамо 16 марта взяла курс на Испанию. Уже 18 марта киевлян ожидает ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против Вильярреала.
Источник:Meta Ratings
Без Суркисов, но с депутатами ОПЗЖ
В составе делегации команды не было президента столичного клуба Игоря Суркиса и его брата Григория Суркиса.
Смотрите также Лидер Динамо Вербич близок к возвращению после травмы
В то же время, команду в Испании на выездном матче решили поддержать некоторые депутаты: Сергей Левочкин, Александр Плужник и Александр Пузанов (все три представляют ОПЗЖ).
Динамо – Вильярреал: коротко о первом матче
- Поединок в Киеве завершился сухим поражением Динамо 0: 2.
- Вильярреал открыл счет в игре в середине первого тайма. После навеса с углового Алькасер нанес остроумный удар, однако Шапаренко выбил с линии ворот.
- Но атака "желтой субмарины" нашла продолжение. Морено получил передачу в штрафной киевлян и прострелил на Торреса. Тот переправил мяч в ворота и вывел гостей вперед.
- После перерыва гол в Динамо пришел снова с левого фланга. Педраса выполнил навес и Морено нанес удар головой, с которым Бушан справился. Но первым на добивании был Альбиоль. Ветеран испанского футбола переправил мяч в сетку.
Поделиться новостью