Делегація київського Динамо 16 березня взяла курс на Іспанію. Вже 18 березня на киян очікує матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи проти Вільярреала.

Без Суркісів, але з депутатами ОПЗЖ

У складі делегації команди не було президента столичного клубу Ігоря Суркіса і його брата Григорія Суркіса.

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У той же час, команду в Іспанії на виїзному матчі вирішили підтримати деякі депутати – Сергій Льовочкін, Олександр Плужник та Олександр Пузанов (всі три представляють ОПЗЖ).

Зверніть увагу! Поєдинок відбудеться у Вільярреалі 18 березня і розпочнеться о 22:00.

Динамо – Вільярреал: коротко про перший матч