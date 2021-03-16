Лидер киевского Динамо словенец Беньямин Вербич в ближайшее время сможет помочь своей команде в матчах чемпионата Украины. Вербич до сих пор не сыграл ни одного поединка в 2021 году.

Вербич вернется в общую группу Президент Динамо Игорь Суркис в комментарии журналисту Игорю Циганику сообщил о сроках восстановления Вербича. Смотрите также Динамо уверенно победило Зарю и сохранило лидерство в УПЛ: видео Думаю, через неделю он будет в общей группе,

– прокомментировал Суркис состояние Вербича. Словенец получил травму на сборах в ОАЭ, которые состоялись в январе.

После МРТ у Вербича было обнаружено повреждение мышц задней поверхности бедра. Сперва ожидалось, что вингер Динамо пропустит 2 – 3 недели.

Однако Вербич до сих пор не появлялся в футболке Динамо в 2021 году. Вероятно, возврат Вербича следует ожидать уже после перерыва на матчи национальных сборных. По данным Transfermarkt, в сезоне-2020/2021 Вербич отыграл за Динамо 21 матч. В его активе 3 гола и 2 ассиста. В то же время Суркис не смог сообщить сроки восстановления Никиты Бурды. Защитник Динамо Бурда только летом 2020 года вернулся после сложной травмы, но вновь получил тяжелое повреждение.