Лидер Динамо Вербич близок к возвращению после травмы
Лидер киевского Динамо словенец Беньямин Вербич в ближайшее время сможет помочь своей команде в матчах чемпионата Украины. Вербич до сих пор не сыграл ни одного поединка в 2021 году.
Источник:"Циганик LIVE"
Вербич вернется в общую группу
Президент Динамо Игорь Суркис в комментарии журналисту Игорю Циганику сообщил о сроках восстановления Вербича.
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Думаю, через неделю он будет в общей группе,
– прокомментировал Суркис состояние Вербича.
- Словенец получил травму на сборах в ОАЭ, которые состоялись в январе.
- После МРТ у Вербича было обнаружено повреждение мышц задней поверхности бедра. Сперва ожидалось, что вингер Динамо пропустит 2 – 3 недели.
- Однако Вербич до сих пор не появлялся в футболке Динамо в 2021 году.
Вероятно, возврат Вербича следует ожидать уже после перерыва на матчи национальных сборных.
В то же время Суркис не смог сообщить сроки восстановления Никиты Бурды. Защитник Динамо Бурда только летом 2020 года вернулся после сложной травмы, но вновь получил тяжелое повреждение.
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