Киевское Динамо не будет покупать новых футболистов до конца текущего сезона. Это решение принадлежит руководству клуба.

Источник: телеграм-канал "Динамо Киев Inside"

Об этом руководство клуба сообщило тренерскому штабу "бело-синих" во главе с Мирчей Луческу.

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"Тренерский штаб Динамо перед отъездом на сборы в Турцию был уведомлен руководством клуба, что до конца сезона покупок новых игроков не будет. Причины вы все знаете. Соответственно, с этого дня можете игнорировать все трансферные слухи, связанные с Киевом", – пишет источник.

Что известно о зарплате в Динамо

Недавно в СМИ подсчитали приблизительные зарплаты украинских футболистов. Игрок Динамо Виктор Цыганков оказался на 9-м месте с зарплатой в 1,2 миллиона евро в год.

Также в рейтинг вошел "динамовец" Сергей Сидорчук. Зарплата капитана "бело-синих" составляет 1 миллион евро.

В то же время президент киевлян Игорь Суркис в 2020 году заявлял, что в Динамо ни один футболист не зарабатывает миллион.

Заявление Суркиса противоречит информации, что более миллиона долларов в Динамо зарабатывал испанец Фран Соль. Это якобы было ключевым условием при переходе Соля в Динамо в 2019 году.

По информации СМИ, зарплата Мирчи Луческу составляет 1,8 млн евро в год.