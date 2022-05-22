Еще один шанс собрать деньги для Украины

Киевский клуб не собирается останавливаться на достигнутом. Даже отсутствие лидеров, отправившихся в сборную, не пугает подопечных Мирчи Луческу продолжать выступать с благотворительной целью.

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Киевляне могут провести игру с ДС Юнайтед. Об этом в своем твиттере сообщил журналист Стивен Гофф. Интересно, что "бело-синие" могут провести даже не один поединок за океаном. Если сторонам удастся найти выгодную дату, киевляне могут сыграть еще один матч.

В США команда Луческу может сыграть в июне. Все вырученные средства будут направлены на нужды Украины.

Напомним, что многие футболисты отправились в расположение сборной, которая уже 1 июня сыграет в плей-офф отбора чемпионата мира-2022 против Шотландии. А в случае положительного результата и против Уэльса (5 июня).

После трех контрольных спаррингов главный тренер "сине-желтых" Александр Петраков сообщил, что команду покинут 5 футболистов, среди которых четыре динамовца – Артем Беседин, Денис Гармаш, Виталий Буяльский и Сергей Булеца.

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