Еще один шанс собрать деньги для Украины
Киевский клуб не собирается останавливаться на достигнутом. Даже отсутствие лидеров, отправившихся в сборную, не пугает подопечных Мирчи Луческу продолжать выступать с благотворительной целью.
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Киевляне могут провести игру с ДС Юнайтед. Об этом в своем твиттере сообщил журналист Стивен Гофф. Интересно, что "бело-синие" могут провести даже не один поединок за океаном. Если сторонам удастся найти выгодную дату, киевляне могут сыграть еще один матч.
В США команда Луческу может сыграть в июне. Все вырученные средства будут направлены на нужды Украины.
- Напомним, что многие футболисты отправились в расположение сборной, которая уже 1 июня сыграет в плей-офф отбора чемпионата мира-2022 против Шотландии. А в случае положительного результата и против Уэльса (5 июня).
- После трех контрольных спаррингов главный тренер "сине-желтых" Александр Петраков сообщил, что команду покинут 5 футболистов, среди которых четыре динамовца – Артем Беседин, Денис Гармаш, Виталий Буяльский и Сергей Булеца.
Благотворительное турне Динамо: главное
- За апрель – май Динамо провело семь контрольных игр, в которых киевляне одержали пять побед и расписали две мировые. Команда румынского наставника не потерпела ни одного поражения.
- "Бело-синие" стартовали в благотворительном турне с победы над Легией – 1:3.
- В следующем матче против Галатасарая финальный свисток зафиксировал идентичный счет – 1:3.
- ЧФР Клуж прервал победную серию чемпиона Украины. Команды сыграли вничью 0:0.
- Уже шесть дней спустя киевляне гостили на стадионе дортмундской Боруссии. Киевский клуб неожиданно одержал волевую победу – 2:3.
- Через два дня динамовцы сыграли уже в Хорватии. Соперником украинского гранда стало загребское Динамо, которое дало достойный бой на футбольном поле и расписало результативную мировую 2:2.
- Два последующих поединка были за киевлянами. В первом матче мая Динамо обыграло швейцарский Базель (2:3), а 13 мая на чужом поле разгромили Флору – 0:3. Перед этой игрой динамовцы уже собрали для Украины более 22 миллионов гривен.