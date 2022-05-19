Новый вариант для УПЛ

По информации журналиста Игоря Бурбаса, Ассоциация рассматривает для проведения нового сезона две страны – соседнюю Польшу и солнечную Турцию. Лидеры сезона-2021/2022 Шахтер, Динамо и Днепр-1 вроде бы предпочитают Турцию.

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В эту страну можно будет легче пригласить легионеров, покинувших команды после полномасштабного вторжения России в Украину. Также преимущество Турции в наилучшей инфраструктуре.

Уже в скором времени представители клубов УПЛ поднимут этот вопрос на заседании.

Бурбас заявил, что в Доме Футбола уже рассматривают задачу поиска грантов, ведь далеко не все украинские клубы смогут позволить выступления за рубежом.

Напомним, что из-за войны сезон-2021/2022 был досрочно закончен. Клубы отыграли только первый круг, который Шахтер завершил в статусе лидера. "Горняки" опередили ближайшего конкурента, которым было Динамо, на два очка.

Третью позицию заняло Днепр-1.

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Военное положение в Украине прогнозируемо продлили. 90 дней. Понятно, что это де-юре делает невозможным своевременный старт чемпионата на территории Украины. Через неделю собрания клубов-участников УПЛ. На нем будут рассматривать сразу несколько вариантов, как быть дальше.

Держать паузу до следующего года или стартовать осенью, но за рубежом. Скорее всего, сойдутся на последнем. Есть понимание и разрешение Министерства Спорта, что командам нужно разрешение на выезд. Далее следующий вопрос:

выехать на три месяца или

тренироваться в Украине, а ездить сугубо на матчи

И опять же – Польша или Турция. Насколько мне известно, наша тройка призеров (Шахтер, Динамо, Днепр-1) – за Турцию. Там лучше инфраструктура и больше шансов привезти легионеров.

Также самым важным будет решение финансового вопроса. Ведь бюджеты не всех клубов выдержат дополнительную нагрузку. Придется искать гранты. В этом направлении тоже есть наработка Дома Футбола.