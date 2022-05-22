Ще один шанс зібрати гроші для України
Київський клуб не збирається зупинятись на досягнутому. Навіть відсутність лідерів, які вирушили у збірну, не лякає підопічних Мірчі Луческу продовжувати виступати з благодійною метою.
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Кияни можуть провести гру проти ДС Юнайтед. Про це у своєму твітері повідомив журналіст Стівен Гофф. Цікаво те, що "біло-сині" можуть провести навіть не один поєдинок за океаном. Якщо сторонам вдасться знайти вигідну дату, то кияни можуть зіграти ще один матч.
У США команда Луческу може зіграти вже у червні. Усі виручені кошти підуть на потреби України.
- Нагадаємо, що багато футболістів вирушило у розташування збірної, яка вже 1 червня зіграє у плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 проти Шотландії. А у разі позитивного результату ще й проти Уельсу (5 червня).
- Після трьох контрольних спарингів головний тренер "синьо-жовтих" Олександр Петраков повідомив, що команду покинуть 5 футболістів, серед яких чотири динамівці – Артем Бєсєдін, Денис Гармаш, Віталій Буяльський та Сергій Булеца.
Благодійне турне Динамо: головне
- За квітень – травень Динамо провело сім контрольних ігор, у яких кияни здобули 5 перемог та розписали дві мирові. Команда румунського наставника не зазнала жодної поразки.
- "Біло-сині" стартували у благодійному турне з перемоги над Легією – 1:3.
- У наступному матчі проти Галатасараю фінальний свисток зафіксував ідентичний рахунок – 1:3.
- ЧФР Клуж перервав переможну серію чемпіона України. Команди зіграли внічию 0:0.
- Вже через шість днів кияни гостювали на стадіоні дортмундської Боруссії. Київський клуб несподівано здобув вольову перемогу – 2:3.
- За два дні динамівці зіграли вже у Хорватії. Суперником українського гранда стало загребське Динамо, яке дало гідний бій на футбольному полі та розписав результативну мирову 2:2.
- Два наступні поєдинки були за киянами. У першому матчі травня Динамо переграло швейцарський Базель (2:3), а 13 травня на чужому полі розгромили Флору – 0:3. Перед цією грою динамівці вже зібрали для України понад 22 мільйони гривень.