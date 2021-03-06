Главный тренер Динамо Мирча Луческу, которому в прошлом году исполнилось 75 лет, на тренировках активен и не против понабивать мяч.

Сейчас "бело-синие" под наблюдением румынского специалиста и его тренерского штаба продолжают подготовку к матчу 17-го тура УПЛ против Миная.

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Мастерство Луческу

В ходе интенсивных тренировок даже Мирча Луческу нашел несколько секунд, чтобы "поиграть" с мячом и показать достаточно хороший пример своим подопечным. 75-летний наставник Динамо понабивал круглый и откровенно улыбался, видимо, вспоминая молодость.

Как Луческу набивает мяч: смотрите видео

К слову. 7 марта, киевляне сыграют против Миная, а 11 марта Динамо ожидает серьезный экзамен в Лиге Европы – первый матч 1/8 финала против Вильярреала в Киеве.