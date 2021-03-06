Показал уровень: как Луческу в 75 лет набивает мяч – видео
Главный тренер Динамо Мирча Луческу, которому в прошлом году исполнилось 75 лет, на тренировках активен и не против понабивать мяч.
Источник:24 канал
Сейчас "бело-синие" под наблюдением румынского специалиста и его тренерского штаба продолжают подготовку к матчу 17-го тура УПЛ против Миная.
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Мастерство Луческу
В ходе интенсивных тренировок даже Мирча Луческу нашел несколько секунд, чтобы "поиграть" с мячом и показать достаточно хороший пример своим подопечным. 75-летний наставник Динамо понабивал круглый и откровенно улыбался, видимо, вспоминая молодость.
Как Луческу набивает мяч: смотрите видео
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