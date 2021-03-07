Київське Динамо у неділю, 7 березня, здобуло впевнену перемогу у 17 турі чемпіонату України. Київський клуб впевнено здолав закарпатський Минай.

Динамо – Минай 3:0

Голи: Сидорчук, 52, Де Пена, 55, Родрігес, 90 (п)

Вилучення: Малепе, 54 (Минай)

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Після складного матчу в 1/4 фіналу Кубка України Динамо мало в Ужгороді зустрітися з Минаєм. Та гру перенесли у Києві через те, що Закарпатська область потрапили у червону зону карантину.

Відтак, зекономивши час на поїздці в Ужгород, яка так і не відбулася, Динамо агресивно розпочало матч. Кияни повністю володіли ініціативою та створили три гострі моменти за першу половину гри.

На 19 хвилині Микола Шапаренко пробив після прострілу у штрафний від Кендзьори. Буяльський дотепно пропустив м'яч між ніг, однак голкіпер відбив удар Шапаренка.

Ще один момент у "динамівців" виник після навісу Де Пени у штрафний. На передачу відгукнувся Бєсєдін та пробив у притул. Воротар Минаю знову був на висоті.

У компенсований час господарів мав виводити вперед Буяльський. Віталій з меж штрафного замикав простріл Караваєва, але влучив у поперечину.

Після перерви Динамо не збавило обертів та швидко "розмочило нулі на табло". Шапаренко наздогнав м'яч на лицьовій лінії та залишив його для навісу Де Пени. Уругваєць у штрафному знайшов Бєсєдіна, але той не зміг переправити м'яч у ворота.

Розгром за 45 хвилин

На правому фланзі м'яч отримав Кендзьора та віддав під удар Сидорчуку. Той завдав потужного удару в нижній кут 1:0.

Буквально за хвилину Минай суттєво погіршив свої шанси на позитивний результат. Буяльський красивим пасом вивів Караваєва на побачення з голкіпером. Оборонець гостей Малепе збив Караваєва та був вилучений.

Небезпечний штрафний впевнено реалізував Карлос Де Пена.

Зробити рахунок розгромним міг все той же Де Пена. Жерсон Родрігес вивів уругвайця на рандеву з голкіпером. Гравець Динамо пробив у воротаря, після чого м'яч відлетів до Шепелєва. Хавбек Динамо пробив, але Попович спокійно забрав м'яч до рук.

На 71 хвилині відбувся знаковий момент. Колишній футболіст Карпат Михайло Кополовець, який є спортивним директором Минаю і водночас футболістом, вийшов на поле. Кополовець дебютував за Минай в УПЛ. Він вперше зіграв в УПЛ з 12 липня 2014 року.

Завдяки чисельній більшості та позитивному результату Динамо грало у своє задоволення. На 85 хвилині шедевральний гол ледь не забив Сидорчук. Капітан киян вистрілив дальнім ударом, проте Попович здійснив ефектний порятунок.

Збільшити перевагу Динамо міг Андрієвський, однак його удар також парирував Попович. Та перед цим у штрафному Минаю Ковтун порушив правила проти Шепелєва. Після використання системи VAR Катерина Монзуль призначила пенальті.

Удар з позначки хотів виконати Жерсон Родрігес, однак Артем Бєсєдін випросив у партнера право виконати пенальті. Артем не забив з 11 метрів, адже Попович відбив м'яч.

Та під час виконання удару воротар порушив правила й Динамо перебивало пенальті. Цього разу до позначки підійшов Родрігес та відзначився голом – 3:0!

На цьому Динамо зупинилося та здобуло переконливу перемогу. Кияни продовжують очолювати турнірну таблицю. Минай залишився на 12 позиції.

Динамо – Минай відеоогляд