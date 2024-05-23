В среду, 22 мая, в Дублине состоялся финал Лиги Европы 2023-2024. Победителем турнира стала итальянская Аталанта, которая в решающем матче разгромила немецкий Байер (3:0), пишет 24 Канал.

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Расклады против Динамо

Поражение "фармацевтов" может негативно повлиять на перспективы Динамо в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Киевляне представят Украину в квалификации турнира, где должны стартовать со второго раунда.

То есть для попадания в основную сетку ЛЧ подопечным Шовковского необходимо одолеть трех оппонентов. Если победителем Лиги Европы становилась бы команда, которая прошла в Лигу чемпионов напрямую через чемпионат, это вызвало бы некоторые изменения в квалификации.

В случае победы Байера прямую путевку в основную сетку получила бы Бенфика Анатолия Трубина. Зато Зальцбург и Славия стартовали бы с третьего квалификационного раунда, а не второго.

Соответственно Динамо оказалось бы среди сеяных команд во втором раунде отбора. Это привело бы к тому, что потенциальными соперниками киевлян на старте квалификации были бы Партизан (Сербия) и Лугано (Швейцария).

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Шансы еще есть

Впрочем, победа Аталанты пока разрушает эти планы, ведь бергамаски занимают лишь пятое место в чемпионате Италии. Клуб точно сыграет в Лиге чемпионов, но это не прямая путевка в турнир.

Поэтому чтобы выше указанные расклады состоялись, Динамо необходимо, чтобы Аталанта финишировала в Серии А в топ-четверке. Если бергамаскам это не удастся, то потенциальными соперниками киевлян на старте квалификации будут Зальцбург (Австрия), Славия (Чехия) и Фенербахче (Турция).

Аталанта имеет все шансы оказаться в топ-4. За тур до финиша сезона бергамаски отстают от Болоньи и Ювентуса на два балла и при этом имеют матч в запасе. То есть две победы в заключительных играх гарантируют "богине" место в топ-четверке.

Аталанта поможет Италии?

Но такой расклад будет не в пользу самой Италии. Дело в том, что если Аталанта останется пятой, то вместо Бенфики прямую путевку в Лигу чемпионов получит Рома. То есть бергамаски потерей очков в последних турах могут подарить Серии А шестое место в ЛЧ.

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Стоит отметить, что Динамо важно пройти хотя бы первого соперника в Лиге чемпионов. В таком случае киевляне гарантируют себе попадание как минимум в основную сетку Лиги Европы.

Выгода для Кривбасса

Однако если победа Аталанты в ЛЕ может сыграть против Динамо, то для Кривбасса это стало хорошей новостью. Команда Юрия Вернидуба выиграла бронзовые награды в УПЛ и должна стартовать в Лиге Европы с третьего квалификационного раунда.

То есть для выхода в основную стадию ЛЕ надо проходить двух оппонентов. Впрочем, при условии выполнения трех условий криворожане могут стартовать сразу со стадии плей-офф квалификации (один соперник в основную сетку Лиги Европы). Для этого Кривбассу необходимы:

победа Аталанты в Лиге Европы

непопадание Аталанты в топ-4 в Серии А

победа Боруссии Дортмунд над Реалом в Лиге чемпионов

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Первое условие уже выполнено. Если два других также будут реализованы, то произойдет сдвиг команд по сетке в ЛЕ и Кривбасс сможет пройти третий квалификационный раунд автоматически. А это уже гарантирует криворожанам как минимум основную сетку Лиги конференций.