Столичный клуб Динамо ведет переговоры с бразильским футболистом Витиньо. Гранд хочет вернуть легионера в Украину.

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Солнечная Бразилия или мрачный Киев

Витиньо играл за Динамо с 2021 года, когда перебрался из Атлетико Паранаэнсе. Но не закрепился в команде, проведя лишь 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола.

Сейчас 25-летний футболист играет на родине в клубе Ред Булл Брагантино. Аренда с РБ действует до июня текущего года. В этом сезоне Витиньо сыграл 24 матча, в которых забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.

Бразилец использовал лазейку в регламенте ФИФА, которая дает возможность иностранным футболистам, выступающих за клубы из Украины и России, в одностороннем порядке приостановить действие своего соглашения. Контракт левого вингера с киевлянами рассчитан до конца июня 2026-го года.

Отметим, что Динамо после 29-ти туров набрало 66 очков и занимает второе место в турнирной таблице УПЛ-2023/2024. Команда Александра Шовковского вновь проиграла борьбу за "золото" первенства донецкому Шахтеру.

Впереди у киевского клуба еще выездной поединок против львовского Руха (25 мая).

Карьера Витиньо