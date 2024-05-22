В среду, 22 мая, в Дублине состоится финал Лиги Европы. За второй по престижности трофей будут бороться Аталанта и Байер.

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Где состоятся финалы еврокубков

Накануне поединка Исполком УЕФА утвердил локации проведения финалов Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций на ближайшие сезоны.

Финал Лиги чемпионов 2025/26 будет принимать столица Венгрии Будапешт. Поединок сильнейших команд сезона состоится на "Пушкаш-Арене". Город и стадион следующего финала ЛЧ объявят в сентябре этого года. Ранее планировалось проведение матча на миланском "Сан-Сиро", но из-за реконструкции арены пришлось отложить окончательное решение.

Лига чемпионов

Финал сезона 2025/26: Будапешт, "Пушкаш Арена"

Финал сезона 2026/27: предварительно миланский "Сан-Сиро", решение будет в сентябре

Лига Европы

Финал сезона 2025/26: Стамбул, "Бешикташ Парк"

Финал сезона 2026/27: Франкфурт, "стадион Франкфурт"

Лига конференций

Финал сезона 2025/26: Лейпциг, "РБ Арена"

Финал сезона 2026/27: Стамбул, "Бешикташ Парк"

Справка. Финал Лиги чемпионов сезона 2017/18 состоялся в Киеве на НСК "Олимпийский". Тогда мадридский Реал победил Ливерпуль со счетом 3:1.

Напомним, что в нынешнем сезоне финал Лиги чемпионов пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли". За почетный кубок будут соревноваться дортмундская Боруссия и Реал. Победителя определят 1 июня.

Финал Лиги конференций-2023/24 сыграют в Афинах. Третий победитель в истории нового турнира УЕФА определится в поединке Олимпиакоса и Фиорентины.