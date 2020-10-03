4 октября "Динамо" померится силами с "Зарей" в матче 5-го тура чемпионата Украины. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этой встрече.

Динамо – Заря: прогноз

В прошлом туре обе команды легко одержали разгромные победы. Сначала "Динамо" на классе уничтожило новичка УПЛ "Минай" (0:4). Луганская "Заря" на выезде встретилась со "Львовом". Команда Скрипника воспользовалась ужасным первым таймом львовян и уже в первой 45-минутке довела счет до неприличного – 5:0, пишет 24 канал.

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Команды провели между собой 79 матчей, в которых "Динамо" 50 раз побеждало команду из Луганска. А вот в луганского клуба только 8 побед. Огромное преимущество киевлян и в показателе забитых голов – 160 результативных ударов "Динамо" против 59 голов "Зари".

В последнем матче между командами победу праздновала команда Луческу (3:1). Киевляне более удачно стартовали в розыгрыше нового сезона. Сейчас "Динамо" возглавляет турнирную таблицу, в их активе 10 очков. "Заря" же получила только 4 пункта. В их активе лишь одна победа, такое же количество ничей и два поражения, в результате лишь 9-е место.

Матч 5-го тура УПЛ "Динамо" – "Заря" состоится 4 октября в 17:00

Динамо – Заря: что прогнозируют букмекеры

Букмекеры Marathonbet отдают существенное преимущество киевлянам. На победу "Динамо" стоит коэффициент 1,52. А на победу "Зари" – 5,65. Ничья в этом матче оценена коэффициентом 4,25.

Первый гол скорее всего болельщики команд увидят в исполнении киевского клуба – 1,44, а на результативный удар от команды Скрипника – 3,16.

По мнению специалистов, последний гол во встрече также забьет команда Луческу – 1,45. А на то, что точку в матче поставит "Заря" – 3,125.

На то, что киевляне получат победу в один гол стоит коэффициент 3,54. А на такой же показатель, но в исполнении "Зари" – 7,30.

Победа "Динамо" и тотал матча больше 2,5 – 2,23. А на аналогичный показатель, но тотал матча меньше 2,5 – 4,00.

Волевая победа киевского клуба оценена в 9,10. Специалисты не верят, что обе команды будут отмечены в первой 45-минутке. На результативные удары с обеих сторон в первом тайме стоит коэффициент 4,25.

Такого же мнения букмекеры придерживаются относительно второго тайма. На то, что обе команды будут отмечены в первые 45 минут – 3,26. Значительно лучшие коэффициенты стоят на то, что обе команды не отметятся в каком-то из таймов.