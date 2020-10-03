4 жовтня "Динамо" поміряється силами із "Зорею" у матчі 5-го туру чемпіонату України. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цій зустрічі.

Динамо – Зоря: прогноз

У минулому турі обидві команди легко здобули розгромні перемоги. Спершу "Динамо" на класі знищило новачка УПЛ "Минай" (0:4). Луганська "Зоря" на виїзді зустрілась із "Львовом". Команда Скрипника скористалась жахливим першим таймом львів'ян та вже у першій 45-хвилинці довела рахунок до непристойного – 5:0, пише 24 канал.

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Команди провели між собою 79 поєдинків, у яких "Динамо" 50 разів перемагало команду з Луганська. А от у луганського клубу лише 8 звитяг. Величезна перевага киян і у показнику забитих голів – 160 результативних ударів "Динамо" проти 59 голів "Зорі".

В останньому матчі між командами перемогу святкувала команда Луческу (3:1). Кияни більш вдало стартували у розіграші нового сезону. Зараз "Динамо" очолює турнірну таблицю, у їх активі 10 очків. "Зоря" же здобула лише 4 пункти. У їх доробку лише одна перемога, така ж кількість нічий та дві поразки, у результаті лише 9-те місце.

Матч 5-го туру УПЛ "Динамо" – "Зоря" відбудеться 4 жовтня о 17:00

Динамо – Зоря: що прогнозують букмекери

Букмекери Marathonbet істотну перевагу киянам. На перемогу "Динамо" стоїть коефіцієнт 1,52. А на звитягу "Зорі" – 5,65. Нічия у цьому матчі оцінена коефіцієнтом 4,25.

Перший гол швидше за все вболівальники команд побачать у виконанні київського клубу – 1,44, а на результативний удар від команди Скрипника – 3,16.

На думку фахівців, останній гол у зустрічі також заб'є команда Луческу – 1,45. А на те, що крапку у матчі поставить "Зоря" – 3,125.

На те, що кияни здобудуть перемогу в один гол стоїть коефіцієнт 3,54. А на такий же показник, але у виконанні "Зорі" – 7,30.

Перемога "Динамо" і тотал матчу більше 2,5 – 2,23. А на аналогічний показник, але тотал матчу менше 2,5 – 4,00.

Вольова перемога київського клубу оцінена у 9,10. Спеціалісти не вірять, що обидві команди відзначаться у першій 45-хвилинці. На результативні удари від обох сторін у першому таймі стоїть коефіцієнт 4,25.

Такої ж думки букмекери притримуються щодо другого тайму. На те, що обидві команди відзначаться у перші 45 хвилин – 3,26. Значно кращі коефіцієнти стоять на те, щообидві команди не відзначаться у якому із таймів.