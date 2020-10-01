В четверг, 1-го октября, состоялась церемония жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Своих соперников узнало киевское "Динамо".

Киевское "Динамо" в Лиге чемпионов попало в "группу смерти" – G. Об этом сообщает 24 канал.

Смотрите также: "Динамо" победило "Гент" и вышло в группу Лиги чемпионов: видео

Соперниками "Динамо" стали: "Ювентус" (Италия), "Барселона" (Испания) и "Ференцварош" (Венгрия).

Как "Динамо" попало в Лигу чемпионов

Киевский клуб возвращается в Лигу чемпионов впервые с сезона-2016/2017. Тогда "бело-синие" играли в Лиге чемпионов благодаря победе в УПЛ.

Став вице-чемпионом Украины в прошлом сезоне, "Динамо" попало в 3-й раунд квалификации.

Сначала "Динамо" победило голландский "АЗ Алкмаар" (2:0), а в плей-офф по сумме двух матчей выбило бельгийский "Гент" (5:1).