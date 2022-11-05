Доход Динамо в нынешнем сезоне еврокубков состоит из двух частей. Первая – за участие в квалификации Лиги чемпионов. Там Динамо дошло до плей-офф квалификации, где уступило Бенфике. За выход в этот раунд команда получила 5 миллионов евро.

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Вторая часть – за выступление в группе Лиги Европы. Там суммы значительно ниже, чем если бы команда выступала в Лиге чемпионов. Кроме того, киевлянам не удалось продемонстрировать хороший результат.

3,63 миллиона евро Динамо получило именно за попадание в группу Лиги Европы. Например, если бы Динамо вышло в группу Лиги чемпионов, то эта гарантированная сумма составляла бы 15,64 миллиона евро.

Еще одна сумма – это почти 3,83 миллионов евро за рейтинг команды за последние 10 лет в еврокубках. Эта сумма рассчитывается следующим образом: все участники группового этапа формируют рейтинг в зависимости от успеваемости своих выступлений за предыдущие 10 лет. Команда на последнем месте получает одну "долю" или "ставку". Для Лиги Европы сумма "доли" – 132 тысячи евро. Команда на предпоследнем месте получает две такие доли – соответственно 264 тысяч евро.

Динамо в этом рейтинге среди клубов оказалось на четвертом месте (выше только Манчестер Юнайтед, Арсенал и Рома). Потому и получило 29 таких "долей" – 3,828 миллиона евро.

А вот за результаты выступлений в Лиге Европы у Динамо получит не так много. Все из-за провального выступа. Команда сумела за шесть матчей только однажды сыграть вничью. За этот результат клубная казна пополнится на 210 тысяч евро. Остальные пять матчей Динамо проиграло, так что ничего за это не получит.

За выступления в Лиге Европы Динамо получит не менее 7,668 миллиона евро. А вместе с участием в квалификации Лиги чемпионов за выступления в еврокубках Динамо заработало 12,668 миллиона евро.

Стоит отметить, что сюда не включена сумма за телеправа. Обычно ее определяют и выплачивают по итогам сезона. Однако в случае Лиги Европы, она будет не столь и значительной.